Судебное заседание по делу экс-замминистра экономики Шилиманова отложено

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до пятницы, 23 декабря, отложил рассмотрение ходатайства следователей об аресте бывшего заместителя главы министерства экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сообщили "Областной газете" в районом суде.

- Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение ходатайства следствия об аресте экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова до пятницы, 23 декабря, - уточнили в суде. - Рассмотрение дела назначено на 12:00.

Главное следственное управление НУ МВД по Свердловской области в интересах следствия никакой информации по делу не разглашает.

Отметим, Михаил Шилиманов оставил свой пост в правительстве Свердловской области в 2014 году. В минувший вторник, 20 декабря, суд подтвердил задержание Шилиманова до 23 декабря - на 72 часа.

По данным местных СМИ, Шилиманов был задержан по обвинению по статье 159 УК РФ - "Мошенничество по предварительному сговору, совершённое группой лиц".

Пока также официально не сообщается, каков статус Александра Новикова - по неподтверждённой информации известный автор и исполнитель, художественный руководитель Уральского театра эстрады в данный момент находится за рубежом.

По неофициальной информации, оба фигуранта проходят по делу о мошенничестве с недвижимостью в коттеджном посёлке "Бухта Квинс". Клубный посёлок на берегу Шарташа так и не был достроен, дольщики сейчас пытаются добиться справедливости и требуют наказать застройщиков.