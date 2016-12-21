Boeing будет строить своё предприятия в "Титановой долине"

Увенчались успехом длившиеся несколько лет переговоры о приходе компании Boeing в особую экономическую зону "Титановая долина". Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Сделан важнейший шаг в развитии стратегического партнёрства Свердловской области и компании Boeing. Сегодня подписано соглашение об открытии второго совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в Особой экономической зоне "Титановая долина" — это событие не только года, но и десятилетия! — написал глава региона.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, сегодня в Москве сертификат о расширении сотрудничества между Boeing и ВСМПО-АВИСМА подписали в присутствии Евгения Куйвашева президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, гендиректор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин и гендиректор "Титановой долины" Артемий Кызласов.

По этому документу на территории "Титановой долины" появится завод, где будут производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолёта нового поколения – Boeing 787 Dreamliner.

Напомним, первое совместное предприятие Boeing и ВСМПО-АВИСМА — Ural Boeing Manufacturing (UBM) — было открыто в 2009 году.