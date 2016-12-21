Убитому в Турции послу посмертно присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему послу Андрею Карлову звание Героя России. Указ опубликован на сайте Кремля.

"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", говорится в документе.

Напомним, 19 декабря в Анкаре было совершено убийство посла России в Турции Андрея Карлова.