Убитому в Турции послу посмертно присвоено звание Героя России

17 минут назад
71 закон
Депутаты регионального парламента отчитались о работе нового созыва
18 минут назад
Псевдоэкологи срывают второй многомиллионный проект. Кто за ними стоит?
Группа активистов в Свердловской области пытается сорвать приход в регион крупного инвестора.
19 минут назад
Техприсоединение тормозят земельные согласования
На получение земли под строительство электросетевых объектов, необходимых для техприсоединения потребителей, энергетики тратят в 10 раз больше времени, чем на возведение самих объектов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности МРСК Урала Антон Дьячков на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, которое 21 декабря по поручению главы региона провёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
3 часа назад
Людмила Бабушкина рассказала об итогах осенней сессии ЗакСО
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об итогах работы депутатов на осенней сессии.
23 часа назад
Убийство посла России квалифицировано как теракт
19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. В МИДе России подчеркнули, что считают произошедшее террористическим актом.
20 декабря 2016
Сообщение по вертикали
По инициативе Павла Крашенинникова создается Ассамблея, задача которой — лоббирование региональных интересов.
20 декабря 2016
На Среднем Урале завершена реформа госуправления
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внесении изменений в структуру администрации губернатора Свердловской области.
20 декабря 2016
Экс-депутаты Госдумы от Свердловской области отказались освободить служебные квартиры
Два бывших депутата Госдумы от Среднего Урала — эсер Геннадий Носовко и либерал-демократ Владимир Таскаев — оказались в числе тех, кто вовремя не выселился из служебных квартир.
20 декабря 2016
После выступления Путина НКО вышли в приоритет
Выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание некоммерческим организациям. В частности, глава государства дал поручение завершить формирование правовой базы для НКО, не «нагораживая» дополнительных барьеров. Во многих регионах, в частности, в Свердловской области, Президента услышали и уже приступили к реализации наказа.
19 декабря 2016
Цена мандата в Госдуме превысила 50 миллионов рублей
Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах прошедшей избирательной кампании.