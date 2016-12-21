Обзор криминальной хроники среды, 21 декабря

21 декабря 2016, 20:48 / Общество

В Нижнем Тагиле задержан лжеэлектрик, грабивший пенсионеров

Ранее судимый 28-летний уроженец Красноуфимска задержан свердловскими полицейскими по подозрению в ограблении пожилых жителей Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленник обманом попадал в квартиры пенсионеров, представляясь то работником управляющей компании, то электриком, и просил сравнить сведения по начислению коммунальных платежей за предыдущие месяцы. Чаще всего квитанции пожилые люди хранили рядом с денежными накоплениями, поэтому визитёр незаметно забирал деньги пенсионеров. В ряде случаев шёл на открытое хищение, пользуясь беспомощностью престарелых людей. Крал не только денежные средства, но и  золотые украшения, сотовые телефоны, планшеты, меховые изделия. Всего правоохранители насчитали 11 эпизодов, в которых засветился лжеэлектрик. Уголовные дела возбуждены по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 161 (грабеж) УК РФ.

Двое нижнетуринцев осуждены за вымогательство и незаконное лишение свободы

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летних жителей Нижней Туры Михаила Назарука и Ивана Калистратова. Как сообщает прокуратура Свердловской области, оба молодых человека признаны виновными по статьям "Вымогательство денежных средств с применением насилия", "Грабеж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия", "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия". В сентябре прошлого года оба осуждённых в арендуемой квартире в Нижнем Тагиле четверо суток насильно удерживали 36-летнего местного жителя, у которого незаконно требовали 100 тыс. рублей. Для ускорения процесса мужчину пытали. Теперь рэкетиры проведут в колонии общего режима 7 и 7,5 лет соответственно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Жители Верхнего Дуброво рискуют сесть в колонию за кражу санок и колясок

Полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в краже колясок и санок из подъездов в Верхнем Дуброво. Как сообщила пресс-служба областного полицейского главка, злоумышленники были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых по заявлению потерпевших. Неподалёку от места происшествия была обнаружена камера видеонаблюдения, запись которой помогла установить личности подозреваемых, а после и задержать их. Как оказалось, организатором данного преступления оказалась ранее не судимая 24-летняя местная жительница, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком. Он предложила своему нигде не работающему 19-летнему знакомому получить прибыль лёгким путем. Вооружившись универсальным ключом для домофонов, соучастники, обойдя несколько подъездов многоквартирных домов, расположенных недалеко друг от друга, похитили детские санки, коляски и снегокаты. Добычу увезли в соседний населённый пункт, где намеревались сбыть. Сейчас подозреваемым в краже грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело расследуется.

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