Уральские учёные расскажут об астрономических итогах года

21 декабря 2016, 23:22

22 декабря в 10:30 в ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая результатам исследований уральских астрономов.  

И.о. директора Коуровской астрономической обсерватории Андрей Соболев, ведущий научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Физико-технического института УрФУ профессор Виктор Гроховский и сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко расскажут об итогах работы по изучению космоса, об актуальных результатах исследований метеоритного вещества, в частности, о челябинском метеорите и метеоритах, которые наши учёные нашли в Антарктиде в январе, а также поделятся планами на 2017 год. 

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