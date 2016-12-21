Уральские учёные расскажут об астрономических итогах года

22 декабря в 10:30 в ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая результатам исследований уральских астрономов.

И.о. директора Коуровской астрономической обсерватории Андрей Соболев, ведущий научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Физико-технического института УрФУ профессор Виктор Гроховский и сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко расскажут об итогах работы по изучению космоса, об актуальных результатах исследований метеоритного вещества, в частности, о челябинском метеорите и метеоритах, которые наши учёные нашли в Антарктиде в январе, а также поделятся планами на 2017 год.