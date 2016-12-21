«Уралмаш» не удержал победный счёт в игре за лидерство в дивизионе

Единолично лидировавший в третьем дивизионе мужской баскетбольной суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» упустил шанс увеличить отрыв от ближайших преследователей.

В Туле екатеринбуржцы за 3.25 до конца четвёртой четверти выигрывали у «Арсенала» 70:59, но вчистую провалили концовку, пропустив 17 (!) очков подряд.

Итог матча 77:75 (20:21, 20:18, 11:16, 26:20) в пользу туляков. У «Уралмаша» 24 очка набрал Андрей Малышев, у Антона Воскресенского – 18. «Уралмаш» и «Арсенал» сравнялись в турнирной таблице – у обеих команд по десять побед в тринадцати матчах.

22 декабря состоится повторный матч, в котором у «Уралмаша» есть возможность взять реванш.