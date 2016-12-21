Уральцам расскажут о новогодних программах отдыха

21 декабря 2016, 23:48

22 декабря в 12:00 в ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая празднованию Нового года в Свердловской области.

 Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор Tele2 макрорегиона Урал Андрей Курданов, исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, основатель "Парка сказов" Наталья Ларионова, Урал Мороз и главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Глуховская расскажут о наиболее популярных программах отдыха на Урале, о рекомендуемом врачами режиме питания в период зимних каникул, а также поделятся практическими советами, как без проблем дозвониться до близких в новогоднюю ночь.

Кроме того, на связь с пресс-центром из Cалехарда при помощи мобильного Интернета выйдет Заполярный Дед Мороз – Ямал Ири

В завершение пресс-конференции состоится торжественное вручение благодарственных писем средствам массовой информации от Центра развития туризма.

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