Уральцам расскажут о новогодних программах отдыха

22 декабря в 12:00 в ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая празднованию Нового года в Свердловской области.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор Tele2 макрорегиона Урал Андрей Курданов, исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, основатель "Парка сказов" Наталья Ларионова, Урал Мороз и главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Глуховская расскажут о наиболее популярных программах отдыха на Урале, о рекомендуемом врачами режиме питания в период зимних каникул, а также поделятся практическими советами, как без проблем дозвониться до близких в новогоднюю ночь.

Кроме того, на связь с пресс-центром из Cалехарда при помощи мобильного Интернета выйдет Заполярный Дед Мороз – Ямал Ири.

В завершение пресс-конференции состоится торжественное вручение благодарственных писем средствам массовой информации от Центра развития туризма.