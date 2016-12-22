В Екатеринбурге заложат первый камень в основание новой ледовой арены

22 декабря в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии закладки первого камня в основание новой ледовой арены в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге (конец улицы Лучистой). Грант на строительство арены выиграла команда "Авто" на всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае 2016 года. Мероприятие приурочено к 70-летию отечественного и свердловского хоккея. Ожидается, что в церемонии примут участие двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, куратор конференции "Урал" Ночной хоккейной лиги Сергей Макаров.

Автобус для СМИ в микрорайон Солнечный отправится в 13:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).