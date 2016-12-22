В Екатеринбурге заложат первый камень в основание новой ледовой арены

22 декабря 2016, 00:37

22 декабря в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии закладки первого камня в основание новой ледовой арены в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге (конец улицы Лучистой). Грант на строительство арены выиграла команда "Авто" на всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае 2016 года. Мероприятие приурочено к 70-летию отечественного и свердловского хоккея. Ожидается, что в церемонии примут участие двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, куратор конференции "Урал" Ночной хоккейной лиги Сергей Макаров.

 Автобус для СМИ в микрорайон Солнечный отправится в 13:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).  

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше