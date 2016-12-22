Евгений Куйвашев проведёт заседание регионального правительства

22 декабря в 11.30 губернатор Евгений Куйвашев проведёт очередное заседание правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, 15-й этаж).

Заместители главы региона Павел Креков и Азат Салихов доложат о выполнении поручений Президента Российской Федерации по обеспечению комплексной безопасности социальных объектов в Свердловской области.

В ходе заседания планируется рассмотреть 26 проектов постановлений правительства. В повестке – внесение изменений в постановления об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства; о перечне региональных инновационных площадок; об утверждении перечня документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания "Ветеран труда Свердловской области". Предполагается внесение изменений в ряд государственных программ, касающихся развития промышленности и науки, совершенствования социально-экономической политики, развития ЖКХ и повышения энергоэффективности.

Трансляция заседания кабинета министров для СМИ состоится в пресс-холле Дома правительства на 2-м этаже.