Свердловский губернатор примет участие в приёмке памятника Стефану Сурожскому

22 декабря 2016, 01:16

22 декабря в 10:00 губернатор Евгений Куйвашев в литейной мастерской "Дубровин" (село Новоалексеевское,  улица Будённого, 29) примет участие в приёмке памятника покровителю города Судак Стефану Сурожскому.

Уже на следующей неделе этот памятник крымскому священнику передадут как символ дружбы жителям Судака: 28 декабря он займёт почётное место на одной из центральных площадей города.

Памятник, отлитый из бронзы, на каменном постаменте из мрамора и гранита, создан по инициативе Евгения Куйвашева и при поддержке регионального отделения "Единой России".

Создатель памятника – член Союза художников России, скульптор Виктор Мосиелев перед началом работы лично летал в Судак, где показал крымским скульпторам пять эскизов будущего монумента. Ожидается, что по итогам приёмки памятника Евгений Куйвашев и другие участники события выйдут на видеосвязь с руководством Судака и его жителями.

Напомним, в 2014 году подписано соглашение между правительством Свердловской области и руководством города Судак. В рамках сотрудничества регионов к 1803-летию Судака по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева городу были переданы 12 единиц новой техники – бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. В рамках акции "Поделись книгой" уральские единороссы собрали для крымских школ и детских садов около 20 тысяч книг, а в рамках социального проекта "Здоровое сердце" региональное и местные отделения партии оказали помощь людям с ограниченными возможностями в организации поездки на санаторно-курортное лечение в Крым.

Для журналистов предоставляется автобус, который отправится от резиденции губернатора 22 декабря в 8:00.

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