Свердловские депутаты проведут благотворительную ёлку в цирке

22 декабря в 12:00 в Екатеринбургском цирке (улица 8 Марта, 43) состоится благотворительная депутатская ёлка. По приглашению депутатов Законодательного собрания Свердловской области на новогодний праздник приедут воспитанники домов-интернатов, детских домов, домов ребёнка, дети из малообеспеченных семей из всех избирательных округов Свердловской области. Ребят ждёт сказочное цирковое представление и сладкие подарки.

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