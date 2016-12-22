Свердловские депутаты проведут благотворительную ёлку в цирке

22 декабря 2016, 01:42

22 декабря в 12:00 в Екатеринбургском цирке (улица 8 Марта, 43) состоится благотворительная депутатская ёлка. По приглашению депутатов Законодательного собрания Свердловской области на новогодний праздник приедут воспитанники домов-интернатов, детских домов, домов ребёнка, дети из малообеспеченных семей из всех избирательных округов Свердловской области. Ребят ждёт сказочное цирковое представление и сладкие подарки.

Журналисты, освещающие мероприятие, проходят через служебный вход по редакционным удостоверениям.

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