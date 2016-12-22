Свердловское правительство сыграет с ветеранами ХК "Автомобилист"
22 декабря 2016, 01:49
22 декабря в 19.00 в КРК «"Уралец" (улица Большакова, 90) начнётся матч между командами правительства Свердловской области и ветеранов ХК "Автомобилист". Игра посвящена 70-летию отечественного и свердловского хоккея.
Непосредственно перед матчем на площадке "Уральца" состоится торжественное награждение победителей детского турнира на кубок Федерации хоккея Свердловской области.
Кроме самого матча, зрителей ждёт яркое мастер-шоу. Командам будет предложено пять испытаний: броски на точность и дальность, буллиты и командные эстафеты на скорость.
После матча состоится награждение, в рамках которого сразу два ветерана хоккея Свердловской области получат награды Министерства спорта Российской Федерации.
Вход на матч свободный.
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