Свердловское правительство сыграет с ветеранами ХК "Автомобилист"

22 декабря в 19.00 в КРК «"Уралец" (улица Большакова, 90) начнётся матч между командами правительства Свердловской области и ветеранов ХК "Автомобилист". Игра посвящена 70-летию отечественного и свердловского хоккея.

Непосредственно перед матчем на площадке "Уральца" состоится торжественное награждение победителей детского турнира на кубок Федерации хоккея Свердловской области.

Кроме самого матча, зрителей ждёт яркое мастер-шоу. Командам будет предложено пять испытаний: броски на точность и дальность, буллиты и командные эстафеты на скорость.

После матча состоится награждение, в рамках которого сразу два ветерана хоккея Свердловской области получат награды Министерства спорта Российской Федерации.

Вход на матч свободный.