В Музее ИЗО пройдёт пресс-показ выставки "Быт и нравы старой Европы"

22 декабря в 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки зарубежной графики XVII–XIX веков из собрания ЕМИИ "Быт и нравы старой Европы".

Экспозиция включает в себя 28 произведений, выполненных в разных графических техниках: офорте, резцовой гравюре, меццо-тинто, литографии. Она объединяет в одном выставочном пространстве представителей разных европейских школ: французской, немецкой, английской, итальянской. Многообразен и её тематический ряд: сцены труда (уборки урожая) и охоты, танцы и игра на музыкальных инструментах, домашние семейные занятия.

Представленные гравюры и литографии позволят взглянуть на работы известных живописцев прошлого, поскольку целый ряд листов исполнен с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века – Питера Пауля Рубенса, Франса Снайдерса, Давида Тенирса Младшего, Корнелиса Беги, Герарда Терборха и других.

Особый раздел выставки составили костюмные зарисовки XVIII–XIX веков, выполненные в путешествиях по Европе и России. Национальные костюмы Чувашии и Сибири XVIII века привлекли внимание французских художников, выполнивших несколько серий, посвящённых костюмам разных народностей.

В экспозицию вошли также гравюры и литографии, раскрывающие художественный мир классических произведений европейской литературы. Хорошо всем знакомые по школьной программе герои литературных трагедий – Ромео и Джульетта, Фауст и Маргарита – предстанут перед нами в иллюстрациях французских и итальянских авторов XIX века.