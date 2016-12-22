Губернатор поздравил уральских энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём энергетика, отмечаемым 22 декабря.

Этот праздник учреждён в честь принятия плана ГОЭЛРО, состоявшегося в 1920 году. Энергетическая система Среднего Урала входит в число крупнейших в России. 2016 год порадовал свердловчан значимым событием: в Екатеринбурге сдана в строй новая ТЭЦ "Академическая". Она теперь даёт тепло и свет горожанам, а также создаёт условия для экономического развития юго-западной части столицы Урала.