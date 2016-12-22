Рисунок екатеринбурженки станет эмблемой экспедиции корабля "Союз МС-05" на МКС

В мае 2017 года экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-05" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Рисунок екатеринбурженки Анастасии Тимофеевой станет эмблемой космической экспедиции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Рисунок Анастасии Тимофеевой победил на конкурсе эскизов эмблем экипажа корабля "Союз МС-05".

- Конкурс объявили в конце октября, за месяц поступило порядка 700 работ. Выбор был настолько сложным, что командир экипажа Сергей Рязанский ("Роскосмос"), бортинженеры Рэндольф Брезник (NASA) и Паоло Несполи (ESA) перенесли дату подведения итогов конкурса почти на месяц, чтобы уделить внимание каждой эмблеме и прийти к общему решению, - пишет пресс-служба Роскосмоса.

Анастасия Тимофеева получит в подарок эмблему со скафандра командира корабля "Союз МС-05" после его возвращения из космической экспедиции и ценные призы от "Роскосмоса".

Фото: "Роскосмос"