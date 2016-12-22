Число жертв отравления суррогатом в Иркутске достигло 64 человек

По последним данным, жертвами отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске стали уже 64 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации города.

- Полиция сообщает уже о 64 погибших, - приводит информагентство слова собеседника. - Эти данные переданы правоохранителями в единую дежурную диспетчерскую службу Иркутска.

Как отмечается, 63 человека умерли после употребления внутрь концентрата для ванн "Боярышник", ещё один - отравился суррогатным алкоголем "Белая берёза".