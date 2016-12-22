Владимир Путин призвал парламентариев внимательнее относиться к изменению законов

На встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы Президент России Владимир Путин призвал парламентариев максимально внимательно относиться к внесению изменений в действующие законы. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

— Нужно очень внимательно относиться к нововведениям, бережно относиться к изменениям в действующие законы. Например, более десяти раз вносились поправки в Уголовный кодекс, более 30 раз — в налоговое законодательство, более 40 раз — в Кодекс об административных правонарушениях. Безусловно, если уж это необходимо, нужно все эти шаги сопоставлять с тем, что остаётся в качестве действующих норм и как сочетаются между собой новые нормы, которые принимаются по направлениям, по отраслям права, — сказал глава государства.

Одновременно он отметил, что депутатам необходимо укреплять связи с избирателями, изучать проблемы, волнующие жителей разных регионов страны.