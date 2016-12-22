Владимир Путин призвал парламентариев внимательнее относиться к изменению законов

17 часов назад
11 лет назад депутатам ЗССО решили давать серебряные значки
В 2005 году на совместном заседании двух палат регионального парламента был утверждён должностной знак депутата Законодательного собрания Свердловской области.
22 часа назад
71 закон
Депутаты регионального парламента отчитались о работе нового созыва
22 часа назад
Псевдоэкологи срывают второй многомиллионный проект. Кто за ними стоит?
Группа активистов в Свердловской области пытается сорвать приход в регион крупного инвестора.
22 часа назад
Техприсоединение тормозят земельные согласования
На получение земли под строительство электросетевых объектов, необходимых для техприсоединения потребителей, энергетики тратят в 10 раз больше времени, чем на возведение самих объектов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности МРСК Урала Антон Дьячков на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, которое 21 декабря по поручению главы региона провёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
21 декабря 2016
Людмила Бабушкина рассказала об итогах осенней сессии ЗакСО
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об итогах работы депутатов на осенней сессии.
20 декабря 2016
Убийство посла России квалифицировано как теракт
19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. В МИДе России подчеркнули, что считают произошедшее террористическим актом.
20 декабря 2016
Сообщение по вертикали
По инициативе Павла Крашенинникова создается Ассамблея, задача которой — лоббирование региональных интересов.
20 декабря 2016
На Среднем Урале завершена реформа госуправления
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внесении изменений в структуру администрации губернатора Свердловской области.
20 декабря 2016
Экс-депутаты Госдумы от Свердловской области отказались освободить служебные квартиры
Два бывших депутата Госдумы от Среднего Урала — эсер Геннадий Носовко и либерал-демократ Владимир Таскаев — оказались в числе тех, кто вовремя не выселился из служебных квартир.
20 декабря 2016
После выступления Путина НКО вышли в приоритет
Выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание некоммерческим организациям. В частности, глава государства дал поручение завершить формирование правовой базы для НКО, не «нагораживая» дополнительных барьеров. Во многих регионах, в частности, в Свердловской области, Президента услышали и уже приступили к реализации наказа.