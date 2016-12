Пятеро свердловчан стали победителями конкурса "The Best of Russia-2016"

Пятеро свердловских фотографов стали победителями ежегодного всероссийского конкурса "The Best of Russia-2016" ("Лучшие фотографы России"), который проходил с 15 июня.

Екатеринбуржец Илья Теплов выиграл в номинации "Люди. События. Повседневная жизнь", засняв рабочих на крыше строящегося объекта, - работа "Модель жизни".

- Однажды я увидел, как рабочие на крыше покрывают праймером бетонные перекрытия. В голове выстроился ассоциативный ряд и я решил запечатлеть момент. На моём снимке жизнь представлена как раскраска. Нам дан белый лист, и мы постепенно заполняем его какими-то смыслами, оттенками: кто-то всё заливает чёрными красками, кому-то не лень работать с цветом, и он наполняет свою жизнь пёстрыми эмоциями", - рассказал "ОГ" Илья Теплов.

В номинации "Архитектура" победила фотография Марины Митрохиной "Памятник Ельцину у Ельцин Центра", в этом же списке работа Дмитрия Кудинова "Каменный ручей". Работа "Косолапая любовь" Вадима Балакина стала лучшей в номинации "Природа". У нижнетагильского фотографа Георгия Майера в номинации "Стиль" победили сразу три снимка: "Тени", "Авангард", "Женское настроение".

Всероссийский ежегодный конкурс "The Best of Russia-2016" проводится Центром современного искусства "Винзавод" при поддержке Министерства культуры РФ с 2008 года. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. В масштабном проекте ежегодно участвуют известные и начинающие авторы со всех регионов страны.

Фото: Илья Теплов, "Модель жизни", thebestofrussia.ru

Фото: Дмитрий Кудинов, "Каменный ручей", thebestofrussia.ru

Фото: thebestofrussia.ru

Фото: Марина Митрохина, "Памятник Ельцину у Ельцин-Центра", thebestofrussia.ru