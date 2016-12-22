На Среднем Урале 96 молодых селян отпраздновали новоселье

За 2016 год 96 молодых семей и специалистов, работающих на сельхозпредприятиях Свердловской области, смогли купить квартиры благодаря материальной помощи от государства.

Кроме того, как сообщает областной департамент информполитики, на Среднем Урале для сельских жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за нынешний год построено 8,1 тыс. кв. метров жилья. Одновременно введены в эксплуатацию 30,2 км новых газопроводов. Это сделало более комфортабельной жизнь во многих сёлах и деревнях.