Средний Урал стал лучшим регионом России по развитию мотоциклетного спорта
22 декабря 2016, 11:17 / Спорт
Федерация мотоциклетного спорта России назвала Свердловскую область лучшим регионом страны по развитию мотоциклетного спорта.
Как сообщили в областном департаменте информполитики, в конкурсе на получение этого звания участвовали 66 субъектов РФ. Но первое место заняла Свердловская областная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта".
— Поздравляем вас с заслуженным успехом и выражаем признательность за развитие мотоциклетного спорта в Свердловской области и создание необходимых условий для подготовки спортсменов международного уровня, — говорится в письме руководителя Федерации мотоциклетного спорта России Рифа Саитгареева, поступившем на имя областного министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта.
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