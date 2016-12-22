Средний Урал стал лучшим регионом России по развитию мотоциклетного спорта

Федерация мотоциклетного спорта России назвала Свердловскую область лучшим регионом страны по развитию мотоциклетного спорта.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, в конкурсе на получение этого звания участвовали 66 субъектов РФ. Но первое место заняла Свердловская областная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта".