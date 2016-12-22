В Камышлове осудили фермера, поставлявшего продукты в детсады и школы
22 декабря 2016, 12:20 / Общество
В минувший понедельник, 2о декабря, Камышловский городской суд вынес приговор по делу местного фермера Ивана Черемных. Судья Дмитрий Деев, в чьём производстве находилось дело, по сути принял соломоново решение: сельхозпроизводитель был признан виновным в незаконном предпринимательстве, ему даже был назначен штраф. Однако платить его не придётся: судимость с фермера снята этим же постановлением, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
- В соответствии с решением Камышловского суда гражданин Иван Черемных признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 УК РФ, - рассказали в пресс-службе инстанции. - Подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Тем не менее, суд постановил применить в отношении Черемныха амнистию. Судимость с него снята.
Как пояснили представители облсуда, решение может быть обжаловано сторонами в вышестояших инстанциях. Пока судебный акт не вступил в силу, мера пресечения в отношении фермера оставлена без изменений - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Отметим, Иван Черемных своей вины так и не признал: он занимается разведением скота и птицы, продавая излишки. В поле зрения налоговых и надзорных органов он попал после того, как заключил несколько контрактов на поставку продукции в детсады и школы района. Как индивидуальный предприниматель он зарегистрирован, однако профиль деятельности был при регистрации указан другой - грузовые перевозки.