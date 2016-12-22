Приставы арестовали у свердловчан 431 автомобиль

С начала года судебные приставы арестовали 431 автомашину должников-свердловчан. Среди автомашин - транспорт класса "люкс": Porshe, Lexus, Range Rover, Infiniti.

- Транспортные средства были арестованы для дальнейшей реализации, с целью погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - С начала года количество разыскиваемого транспорта повысилось более чем в два раза по сравнению с прошлыми периодами.

В УФССП отмечают: арестовывать ещё больше автомашин, на владельцев которых получены исполнительные листы, позволяет приложение "Мобильный розыск", специально разработанное для нужд ведомства. Приставу-исполнителю достаточно просто сканировать госномера встретившихся ему машин, и система определит, обращено ли взыскание на владельца и какова сумма его долга.

Представители ведомства напомнили: в соответствии с законодательством арест транспортных средств может быть произведён в рамках любых исполнительных производств имущественного характера, если сумма задолженности составляет три и более тысячи рублей.