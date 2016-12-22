В Ревде построили дом для детей-сирот

Завтра, 23 декабря, в Ревде ключи от 48 квартир в новом доме получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, на возведение этого здания региональная казна выделила 67 млн рублей. Общая площадь квартир в новостройке равна 1633 кв. м.

В целом за 2016 год в Свердловской области на возведение жилья для детей-сирот израсходован почти 1 млрд рублей, из которых 800 млн рублей выделил областной бюджет, а 175 млн — федеральный. В областном бюджете 2017 года на строительство такого жилья запланирована такая же сумма — 800 млн рублей.