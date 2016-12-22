Александр Новиков расскажет о ситуации вокруг "Бухты Квинс"

22 декабря 2016, 11:54

23 декабря 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (проспект Ленина, 20А, 5 этаж) художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков расскажет о ситуации вокруг жилого комплекса "Бухта Квинс".

Отметим, в 12:00 Верх-Исетский суд должен избрать меру пресечения в отношении Михаила Шилиманова, срок задержания которого истекает 23 декабря. Несмотря на то, что официально правоохранительные органы не раскрывают причину задержания Шилиманова, местные СМИ сообщают, что он привлечён к ответственности по статье 159 УК РФ - "Мошенничество по предварительному сговору, совершённое группой лиц". 

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