Свердловчане увидят на ночном небе космический треугольник

Завтра, 23 декабря, уральцы смогут разглядеть на небе космический треугольник невооружённым глазом. Геометрическую фигуру выстроят на небе Луна, Юпитер и звезда Спика, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Явление можно наблюдать с четырёх часов утра до рассвета в юго-восточной части неба. Все объекты очень яркие, а Луна в виде полумесяца не слепит глаз. Это хороший повод полюбоваться красотой неба, - рассказал Владилен Санакоев.

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ, звезда Спика является 16-й на небе по яркости.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум