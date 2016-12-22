Гинекологическое отделение ГКБ №14 Екатеринбурга открывается после ремонта

Гинекологическое отделение Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга 23 декабря открывается после ремонта, сообщили "ОГ" в пресс-службе городского управления здравоохранения.

ГКБ №14 отремонтировала отделение на 28 коек, расположенное на четвёртом этаже здания 1962 года постройки, за счёт собственных средств. Все работы были проведены в течение месяца.

В помещениях заменены окна, инженерные коммуникации, обновлены стены и потолки, закуплена и установлена современная мебель. Стоимость косметического ремонта составила 1 млн 717 тыс. рублей.