Свердловские судебные приставы расскажут об итогах работы в 2016 году
22 декабря 2016, 13:42
23 декабря, в 13:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам работы службы судебных приставов в Свердловской области в 2016 году.
Участники пресс-конференции: главный судебный пристав Свердловской области – руководитель УФССП России по Свердловской области Владимир Осьмак, заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Елена Сидорова ответят на вопросы:
- Каковы ключевые итоги работы УФССП по Свердловской области в 2016 году?
- Стало ли больше случаев запрета на выезд за границу из-за долгов?
- Сколько должников ограничены в выезде за рубеж накануне новогодних каникул? Какова процедура снятия ограничения?
- Должники по выплате алиментов впервые в этом году направлялись на обязательные работы. Как эта мера помогла повысить взыскаемость?
- Судебные приставы в течение года впервые применяли меру временного ограничения на пользование специальным правом за долги, в частности, ограничение в вождении автомобиля. Каковы результаты?
- Как в этом году изменилась ситуация с задолженностями по коммунальным платежам, кредитам?
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