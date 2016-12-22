Свердловские судебные приставы расскажут об итогах работы в 2016 году

23 декабря, в 13:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам работы службы судебных приставов в Свердловской области в 2016 году.

Участники пресс-конференции: главный судебный пристав Свердловской области – руководитель УФССП России по Свердловской области Владимир Осьмак, заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Елена Сидорова ответят на вопросы: