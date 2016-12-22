Евгений Куйвашев оценил памятник-подарок для Судака

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил литейную мастерскую Ивана Дубровина в селе Новоалексеевском и осмотрел памятник Стефану Сурожскому, который уральцы намерены подарить жителям Судака (Крым).

Как сообщает областной департамент информполитики, отлитый на Урале памятник Стефану Сурожскому должен быть установлен в Судаке 28 декабря 2016 года. В этот день судакчане традиционно отмечают День покровителя города — Стефана Сурожского.

— Мы гордимся тем, что уральская статуя украсит центр крымского города, где её увидят не только судакчане, но и тысячи российских и зарубежных гостей-туристов. Памятник получился достойный. Я благодарю Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" за поддержку инициативы и реализацию проекта, скульптора и архитектора Виктора Мосиелева за художественное воплощение, руководителя литейной мастерской Ивана Дубровина за великолепный результат. Все вместе мы сделали доброе дело и внесли весомый вклад в развитие межрегионального сотрудничества и интеграции с Крымом, — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики