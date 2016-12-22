Евгений Куйвашев оценил памятник-подарок для Судака

22 часа назад
Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертв
Екатеринбург второй раз за неделю оказался в центре авиановостей. В понедельник в Якутии совершил аварийную посадку ИЛ-18, перевозивший военнослужащих из столицы Урала. Пассажирам и экипажу удалось спастись только благодаря грамотным действиям командира судна. А ночью со вторника на среду крупное ЧП произошло в аэропорту Кольцово. Жертв снова удалось избежать. В критический момент пилоты приняли верное решение.
22 часа назад
Пассажиров поездов оберегают от вирусов
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».
22 часа назад
Детям с нарушениями здоровья будут помогать с раннего возраста
В рамках государственной программы «Доступная среда» утверждены разработки типовых документов, стандартов, образовательных программ, статистического инструментария, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам ранней помощи детям. В планах – реализация проектов для формирования системы ранней помощи детям. Концепция развития ранней помощи детям в России до 2020 года опубликована вчера на сайте правительства России.
22 часа назад
Рюмка суррогата
Пока в Иркутске люди гибли от «Боярышника», свердловские полицейские ликвидировали цех по производству фальсификата
21 декабря 2016
Медведь и кукла есть, нужен коньяк, срочно!
Давайте узнаем, что просят у Деда Мороза и что на самом деле получают написавшие ему.
20 декабря 2016
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Елена Николаевна Лебедева, директор средней общеобразовательной школы №9 города Тавды
В 2016 году нашу школу сделали удобной для детей с ограниченными возможностями — для этого провели ремонт и поставили специальное оборудование. Наш педагог получил грант главы Тавдинского городского округа, две ученицы из 11-го класса тоже заработали грант главы. Ещё две ученицы поедут на региональную олимпиаду по биологии — девочки получили достойный результат на олимпиаде местного уровня.
20 декабря 2016
21 год назад Владимир Ласточкин совершил подвиг, за который был удостоен звания Героя России
В 1995 году во время спецоперации по деблокаде Гудермеса (Чечня) свердловчанин Владимир Ласточкин совершил подвиг, за который потом получил звание Героя России. Посмертно.
19 декабря 2016
Свердловские единороссы собрали новогодние подарки для сирийских детей
Свердловские единороссы отправили детям Сирийской Арабской Республики посылки к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции «Дети России — детям Сирии».
19 декабря 2016
Отрава со спиртом погубила десятки человек
К моменту сдачи номера в печать 41 человек скончался в Иркутске, отравившись настойкой боярышника. Ещё несколько десятков поступили в больницы Иркутской области в тяжёлом состоянии. Такие данные приводит местное СУ СКР. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли концентрат «Боярышник» для принятия ванн с метиловым спиртом в составе.
19 декабря 2016
«Это моё мнение. Как гражданина»
Михалков не поменял позицию по Ельцин Центру после его посещения