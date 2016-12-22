Свердловчанам разрешили предъявлять результаты анализов в школах и детсадах вместо справок о прививках

Санитарные врачи разрешили жителям Свердловской области предъявлять справки о результатах лабораторных исследований, если медики не могут документально подтвердить сделанную прививку или перенесённое заболевание. Таким образом была произведена корректировка введённых ранее ограничительных мероприятий, сообщили в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

"Результаты лабораторных исследований граждан, не имеющих сведений о проведённых ранее профилактических прививок против кори и документального свидетельства о перенесённом ранее заболевании, подтверждающие наличие иммунитета, могут учитываться при приёме и посещении воспитанников, учащихся и студентов в образовательные и оздоровительные учреждения, допуске сотрудников в образовательные и оздоровительные учреждения, в лечебно-профилактические организации, персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, и лиц, участвующих в массовых мероприятиях, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях", говорится в официальном сообщении.

Данные сведения будут учтены при формировании медицинской документации, отчётности, планировании объёмов профилактических прививок.

По последним данным, с начала октября в Свердловской области зарегистрировано 86 случаев подозрения на корь, лабораторно подтверждено 75 случаев.

Вспышка заболевания привела к тому, что санврачи издали постановление об ограничительных мероприятиях на территории Свердловской области: в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Невьянске, Верхней Салде, Верхней Пышме и ряде других муниципальных образований введены ограничения по посещению образовательных учреждений непривитыми детьми; к работе не допускаются не имеющие прививок против кори сотрудники учебных и лечебно-профилактических организаций.