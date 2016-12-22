Столетний метеорит передали на хранение ученым Екатеринбурга

В репозиторий Уральского федерального университета доставили образец столетнего метеорита Яраткулова (весом 40,5 грамма), сообщает пресс-служба вуза.

Болид случайно обнаружил уральский геолог Сергей Колесниченко во время поиска геологических редкостей на пастбище возле села Яраткулова в Аргаяшском районе (Челябинская область).

Всего найдены семь фрагментов космического странника общим весом 399,2 грамма. Находка уже зарегистрирована в Международном метеоритном бюллетене.

Метеорит является хондритовой брекчией — Н5, в которой светлые и тёмные обломки соединены тёмно-коричневым цементом. Металлические фазы и сульфиды в большинстве замещены гидроксидами железа, поскольку метеорит долгое время пролежал в земных условиях. "В этом он напоминает метеорит "Челябинск", тело которого тоже состояло из светлых и тёмных участков", — отмечает профессор УрФУ Виктор Гроховский.