Столетний метеорит передали на хранение ученым Екатеринбурга
22 декабря 2016, 15:15 / Общество
В репозиторий Уральского федерального университета доставили образец столетнего метеорита Яраткулова (весом 40,5 грамма), сообщает пресс-служба вуза.
Болид случайно обнаружил уральский геолог Сергей Колесниченко во время поиска геологических редкостей на пастбище возле села Яраткулова в Аргаяшском районе (Челябинская область).
Всего найдены семь фрагментов космического странника общим весом 399,2 грамма. Находка уже зарегистрирована в Международном метеоритном бюллетене.
Метеорит является хондритовой брекчией — Н5, в которой светлые и тёмные обломки соединены тёмно-коричневым цементом. Металлические фазы и сульфиды в большинстве замещены гидроксидами железа, поскольку метеорит долгое время пролежал в земных условиях. "В этом он напоминает метеорит "Челябинск", тело которого тоже состояло из светлых и тёмных участков", — отмечает профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году. С тех пор в него поступило два новых российских метеорита "Аннама" и "Яраткулова".