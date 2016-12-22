Автор работы, удостоенной губернаторской премии, начинал карьеру на Уралхиммаше

Александр Петунин — один из авторов работы, отмеченной губернаторской премией в сфере IT-технологий, начинал карьеру на Уралхиммаше, а сейчас трудится заместителем директора Механико-машиностроительного института УрФУ.

Напомним, губернаторской премией за 2016 год отмечена работа "Математические модели и вычислительные алгоритмы оптимальной маршрутизации инструмента машин и фигурной листовой резки с числовым управлением". Она стала результатом труда молодых учёных Александра и Павла Ченцовых под руководством Александра Петунина.

Фото: сайт УрФУ