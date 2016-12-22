В Уктусском пансионате для престарелых откроют каток

23 декабря в 14:30 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (улица Просторная, 73а) состоится открытие новогоднего катка, организованного сотрудниками и молодыми клиентами учреждения. Размер катка превышает 260 квадратных метров. Коньки для постояльцев закупили с помощью благотворителей.

Мастер-класс клиентам пансионата дадут воспитанники школ фигурного катания. В дальнейшем с клиентами будут работать инструктор ЛФК, воспитатель и психолог, развивая и поддерживая интерес к оздоровительным мероприятиям и активному образу жизни.

Также для гостей мероприятия будет предложена экскурсия по пансионату.