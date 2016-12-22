"Автомобилист" продлил контракт с Владимиром Крикуновым

Руководство хоккейного клуба "Автомобилист" приняло решение продлить контракт с действующим главным тренером Владимиром Крикуновым и его штабом. Новое соглашение с Владимиром Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным рассчитано до апреля 2018 года.

Напомним, что новый тренерский штаб возглавляет "Автомобилист" с 1 ноября. За это время «Автомобилист» сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф.