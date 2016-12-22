Спецстрой России заменили на восемь ФГУПов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил на заседании итоговой коллегии ведомства о роспуске Спецстроя и создании на его базе восьми ФГУПов, каждый из которых будет заниматься только строительством военных объектов.

- Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны, - приводит ТАСС слова главы оборонного ведомства.

Отметим, Спецстрой - федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований.

Ранее СМИ сообщали о планах по ликвидации ведомства в связи с многочисленными претензиями заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных Спецстрою предприятий.