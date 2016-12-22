Квартиры в Екатеринбурге за год подешевели на 3,7%

За 2016 года цены на недвижимость в столице Урала снизились на 3,7%.

Как сообщили в аналитическом отделе Риэлторского информационного центра УПН, по данным на 19 декабря средняя цена одного квадратного метра в Екатеринбурге равна 68,1 тыс. рублей.

Самое дешёвое жильё на далёких окраинах (4-й ценовой пояс - в районе, допустим, Кольцово) продаётся по 33 тыс. рублей за кв. м. А самые дорогие квартиры в центре города выставлены на продажу по 154 тыс. рублей за квадрат.

Снижение цен — прямое следствие низкой активности покупателей. Средний срок продажи одного объекта в городе составляет 4,5—5 месяцев. На сегодняшний день в Екатеринбурге выставлены на продажу 10,2 тыс. квартир и 1700 комнат. В городах-спутниках продаётся ещё около 900 объектов недвижимости.