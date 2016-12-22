Квартиры в Екатеринбурге за год подешевели на 3,7%

4 часа назад Реклама
Предприятие Дмитрия Мазурова - вновь лучшее по технической эффективности в российской нефтепереработке
Актив New Stream Group и Дмитрий Мазурова, Антипинский НПЗ, назван экспертами эколого-энергетического агентства «Интерфакс-ЭРА» предприятием российской нефтеперерабатывающей отрасли с самой высокой технологической эффективностью производства.
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Офисную мебель теперь можно купить в интернет-магазине "Дом Диванов"
Уютный и, главное, практичный офис – это практически половина успеха для деятельности компании, ведь именно от правильной компоновки всего внутреннего пространства зависит очень многое, в том числе и производительность труда сотрудников.
22 часа назад
ЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018
Центральный банк России выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии «Футбол 2018». На оборотной стороне одной из них изображён Дом Севастьянова. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.
23 часа назад Реклама
Облачные продукты Microsoft Office и мифы о них
Несмотря на то, что внедрение такого решения, как облачные продукты, лишь благоприятно отразилось на профессиональной деловой среде, в мире все еще много достаточно влиятельных противников подобных технологий.
21 декабря 2016
36 лет назад Рефтинская ГРЭС стала крупнейшей в России угольной электростанцией
В 1980 году электростанция, расположенная в посёлке Рефтинском, вышла на проектную мощность. После запуска последнего, десятого, энергоблока она стала крупнейшей в РСФСР тепловой станцией, работающей на каменном угле.
20 декабря 2016
Банки начали кредитовать пенсионеров
СКБ-банк начал выдавать кредиты пенсионерам. Соответствующий приказ был подписан в понедельник. СКБ-банк стал первым региональным финансово-кредитным учреждением, предложившим специальный продукт неработающим пенсионерам на основании удостоверения и справки, подтверждающей доход (это может быть, в том числе, пенсия). Новый продукт находится в линейке потребительских кредитов и выдаётся по стандартной для них ставке.
20 декабря 2016
Уральские ревизорро: как работает тайный покупатель?
За два года в Екатеринбурге трижды побывала съёмочная группа телеведущей Елены Летучей. Проверить успели около десятка популярных заведений, и те кафе и гостиницы, которые не сдали экзамен и не получили диплом «Проверено Ревизорро», поспешили исправить оплошности.
19 декабря 2016
Средний Урал протестирует новую систему оценки промышленных кадров
Вчера глава региона Евгений Куйвашев принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.
19 декабря 2016
Сбербанк и Гугл увеличат выживаемость малого бизнеса в два раза
Сбербанк и Гугл при поддержке правительства региона запустили в Свердловской области бесплатную обучающую программу «Бизнес класс» для предпринимателей. В Сбербанке ожидают, что повышение финансовой грамотности предпринимателей должно увеличить выживаемость бизнеса в два раза.
19 декабря 2016 Реклама
Анализ рынка труда Екатеринбурга в 2016 году
Екатеринбург носит почетное звание третьей столицы Российской Федерации. Город с 1,5-миллионным населением 2016 год встретил в сложной ситуации, возникшей на рынке труда. 2015 год, уходя, унес с собой большинство рабочих мест. Конец 2015 года ознаменовался активным сокращением персонала всех категорий.