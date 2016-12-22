Дмитрий Хворостовский перенёс концерт в Екатеринбурге из-за болезни

22 часа назад
Снимки четырёх свердловских фотографов признаны лучшими в России
Сразу четыре свердловских фотографа стали финалистами крупнейшего всероссийского фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – «Лучшие фотографии России».
22 часа назад
Не стало Галины Умпелевой
Не стало народной артистки РФ, почётного гражданина Свердловской области Галины Умпелевой. Галина Николаевна скончалась 20 декабря 2016 года на 78-м году жизни.
22 часа назад
Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ
Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.
20 декабря 2016
Что у вас за плечами
Какие сумки и рюкзаки предлагают уральские дизайнеры
20 декабря 2016
Художник с талантом дипломата
Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается выставка, посвящённая 100-летию Давида Ионина. Больше 20 лет Давид Маркович возглавлял Свердловское отделение Союза художников, а в общей сложности посвятил ему 33 года.
19 декабря 2016
Человек с «Улицы Сезам»
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. А снял эти замечательные картины уроженец Свердловска, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ГРАММАТИКОВ.
19 декабря 2016 Реклама
Топ-3 рождественских фильмов для настроения всей семьи
Мы подготовили для вас тройку самых веселых, интересных и захватывающих новогодних фильмов на любой вкус. Так что готовьте вкусную еду, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром.
16 декабря 2016
Музыка Маккартни, стихи Пушкина
50 лет назад в Свердловской области состоялся первый в СССР рок-фестиваль
14 декабря 2016
Кино вернулось в Ивдель
В Свердловской области открылся самый северный кинотеатр
14 декабря 2016
Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестр
В Ревде впервые за несколько десятилетий появится детский духовой оркестр. Основал его профессиональный музыкант Владимир Тюкавкин, который уже вырастил с нуля точно такой же оркестр за 4,5 тысячи километров от нашей области – в Чите.