Дмитрий Хворостовский перенёс концерт в Екатеринбурге из-за болезни

22 декабря 2016, 16:46 / Культура

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил концерт в Екатеринбурге, который был намечен на 28 декабря. Это связано с болезнью артиста - на этой неделе он был госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом "пневмония". 

Выступление Хворостовского должно было состояться в «Космосе», но певец сильно простудился и врачи запретили ему перелёты. Пока выступление перенесено на февраль следующего года. Организаторы просят зрителей не сдавать билеты, а обратиться в кассы, где можно оставить свои контакты. Новую дату, которая будет объявлена в ближайшие дни, сообщат каждому обладателю билета. 

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