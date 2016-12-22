Дмитрий Хворостовский перенёс концерт в Екатеринбурге из-за болезни

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил концерт в Екатеринбурге, который был намечен на 28 декабря. Это связано с болезнью артиста - на этой неделе он был госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом "пневмония".

Выступление Хворостовского должно было состояться в «Космосе», но певец сильно простудился и врачи запретили ему перелёты. Пока выступление перенесено на февраль следующего года. Организаторы просят зрителей не сдавать билеты, а обратиться в кассы, где можно оставить свои контакты. Новую дату, которая будет объявлена в ближайшие дни, сообщат каждому обладателю билета.