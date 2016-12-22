Объём выданных ипотечных кредитов в России увеличился на 31%

По итогам января — ноября 2016 года россияне взяли 756 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,29 трлн рублей — это на 31% больше аналогичного показателя 2015 года, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Такой рост эксперты АИЖК объясняют снижением процентных ставок по ипотеке. Только за прошедшую осень ипотечные ставки уменьшились на 0,45-0,55 процентных пункта (в среднем по российским банкам). При покупке квартиры на вторичном рынке средняя ставка ипотеки составляет 11,9%. На первичном рынке ипотечные ставки с использованием программ господдержки оказались практически на 1% ниже, чем на вторичке: их средняя величина равна 10,9%.

Инфографика: АИЖК