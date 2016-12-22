Россияне смогут купить "Боярышник" и валокордин только по рецепту

Россияне смогут приобрести в аптеках медицинские спиртосодержащие препараты только по рецепту врача, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина.

"Медицинские спиртосодержащие препараты, включая валокордин и "Боярышник", будут продаваться в аптеках по рецептам", приводит информагенство слова Александра Хлопонина.

Добавим, более 70 человек стали жертвами отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске. В городе и области введён режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По подозрению в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, задержаны уже 12 человек.