Россияне смогут купить "Боярышник" и валокордин только по рецепту

22 декабря 2016, 17:16 / Общество

Россияне смогут приобрести в аптеках медицинские спиртосодержащие препараты только по рецепту врача, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина. 

"Медицинские спиртосодержащие препараты, включая валокордин и "Боярышник", будут продаваться в аптеках по рецептам", приводит информагенство слова Александра Хлопонина.

Добавим, более 70 человек стали жертвами отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске. В городе и области введён режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По подозрению в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, задержаны уже 12 человек.

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