Обзор криминальной хроники четверга, 22 декабря

22 декабря 2016, 19:37 / Общество

В Кировграде сотрудники ГИБДД раскрыли убийство и угон

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, от жителей Кировграда в ГИБДД поступила информация о стоящей в поселке Нейво-Рудянка на улице Мичурина автомашине Toyota без колёс и номеров. Проверка показала, что машина принадлежит екатеринбуржцу, постоянно проживавшему в Нейво-Рудянке. Полицейские решили навестить автовладельца и нашли его тело: мужчина был убит. Свидетели пояснили, что на автомобиле потерпевшего в ночное время катались молодые люди. Их личности также были оперативно установлены - подозреваемыми оказались жители Ирбита 29 и 30 лет, оба ранее судимые за кражи и грабежи. Задержанные признались в содеянном и рассказали, что в ночь убийства они просили потерпевшего свозить их в Кировград, а когда тот отказался - стали избивать его и забили до смерти. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "угон". Подозреваемые взяты под стражу.

В Красноуфимске полицейский автомобиль столкнулся с "Калиной"

Органы дознания МВД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля ГИБДД, в результате которого пострадали два человека. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, при выезде с автозаправочной станции на главную дорогу 61-летний местный житель на автомашине "Лада Калина" не предоставил преимущество патрульному автомобилю ДПС. В результате травмы в виде ушиба грудной клетки получили водитель "Калины" и ехавший на пассажирском сиденье патрульной машины 41-летний офицер полиции. Все участники ДТП были трезвыми. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ - "непредоставление преимущественного права проезда". Кроме того, в связи с получением травм участниками ДТП, открыто административное производство по статье 12.24 КоАП РФ - "нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью".

Под Нижним Тагилом охотник ранил женщину

Полиция Нижнего Тагила проверяет обстоятельства ранения жительницы посёлка Сулем. Как сообщили в пресс-группе УМВД Нижнего Тагила, ЧП произошло в конце ноября. Сообщение о ЧП поступило от врачей "скорой помощи". Выехавшая следственная бригада установила, что в нескольких километрах от населённого пункта пятеро товарищей вели охоту на лося, когда неожиданно в секторе стрельбы одного из них оказались сани с мужчиной и женщиной. Люди не отреагировали на предупреждение о необходимости покинуть опасный район, в результате чего женщина была ранена в плечо случайным выстрелом. Охотник утверждает, что он пытался отвести ствол в сторону, но зацепился спусковым крючком за ветку.  Пострадавшая получила открытый многооскольчатый перелом плечевой кости с повреждением сосудисто-нервного пучка и повреждение двух рёбер - потребовалась немедленная операция. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" продолжается. 

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