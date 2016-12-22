В Екатеринбурге заложен первый камень в основание "Авто арены"

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заложил первый камень в основание новой ледовой арены, которая получит название "Авто арена".

Как сообщает областной департамент информполитики, новый спорткомплекс будет возведён к 2018 году в микрорайоне "Солнечный" на юге Екатеринбурга.

Стоимость строительства составит примерно 200 млн рублей. Половину этих расходов покроет грант в 100 млн рублей, который выиграла команда "Авто" в Ночной хоккейной лиге. Предполагается, что вторую половину необходимой суммы выделит областная казна и бюджет Екатеринбурга.

Проект "Авто арены" включает возведение двух ледовых площадок (взрослой и детской), зала с искусственным льдом, фитнес-зала и зала для игровых видов спорта.

— Появление в ближайшем будущем "Авто арены" в Екатеринбурге, несомненно, объединит поклонников хоккея, поможет развитию физкультуры и продвижению здорового образа жизни на Среднем Урале, — подчеркнул губернатор.

Отметим, церемония закладки первого камня состоялась в день 70-летия отечественного хоккея с шайбой.

Фото: областной департамент информполитики