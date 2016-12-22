Владимир Путин: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора

На состоявшейся в четверг, 22 декабря, итоговой коллегии Министерства обороны РФ Президент Владимир Путин определил ключевые задачи Вооружённых сил на 2017 и последующие годы и отметил высокие показатели, которые были достигнуты. По словам главы государства, Россия сейчас находится на том уровне, когда она может противостоять любой агрессии.

- Уже сегодня, с учётом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, - заявил Владимир Путин, выступая перед присутствующими. - В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться, с учётом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить.

Среди важнейших направлений работы глава государство особо подчеркнул необходимость сбалансированного развития всех видов и родов войск, дальнейшее освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

По словам президента, следует выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий Госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа, отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране.

"В приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения", - заявил Владимир Путин.