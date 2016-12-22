Сергей Карякин стал лучшим спортсменом года

Экс-лидер екатеринбургского шахматного клуба "Малахит" Сергей Карякин стал лауреатом премии "Серебряная лань", ежегодно вручаемой Федерацией спортивных журналистов России.

Кроме него, лауреатами также стали Виктория Бойкова (фехтование, паралимпийский спорт), Наталья Ищенко и Светлана Ромашина (синхронное плавание), Софья Великая (фехтование), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Александр Лесун (современное пятиборье), Сослан Рамонов (вольная борьба), Евгению Тищенко (бокс), Евгения Медведева (фигурное катание).

Лучший тренер - Евгений Трефилов (гандбол). Лучшая команда - женская сборная России по гандболу.

Напомним, что Сергей Карякин в ноябре этого года боролся за звание сильнейшего шахматиста планеты против Магнуса Карлсена. На тай-брейке Сергей уступил норвежцу - 7:9.