Проект Эдуарда Шифмана, награждённый губернаторской премией, сэкономит средства компаний
23 декабря 2016, 11:27 / Общество
Работа Эдуарда Шифмана "Продвижение системы электронного документооборота "Контур.Диадок" вошла в список отмеченных губернаторской премией в сфере IT-технологий. Проект позволит сократить расходы компаний на документооборот, сообщил "ОГ" автор разработки.
- "Диадок" – это система электронного документооборота между компаниями, для подписания документов в программе используется электронная подпись, при этом не требуются дополнительные соглашения. Это сэкономит время и деньги компаний, так как передавать файлы через Интернет быстрее и удобнее. Сведения не нужно будет вносить вручную, что сократит количество ошибок, - рассказал "ОГ" Эдуард Шифман.
Фото: kontur.ru
- Эдуард Шифман родился в 1955 году.
- В 1978 году окончил факультет авиадвигателей Пермского политехнического института по специальности "динамика и прочность машин". По распределению попал в Свердловск, работал в Институте металлургической теплотехники
- С 1992 года работает в компании СКБ Контур в качестве разработчика и специалиста по внедрению системы расчета заработной платы "АМБа".
- В 2007 году стал руководителем Управления разработки. Основой задачей стала помощь в подборе и обучении нужных для работы в проектах специалистов в области разработки.
- С ноября 2009 года Эдуард Шифман является членом совета директоров и председателем финансового комитета.
- В 2013 году стал руководителем стратегического направления "Электронный документооборот и взаимодействие между предприятиями: Диадок и EDI".
- В свободное время читает русскую классику и фантастику. Женат, воспитывает пятерых детей.