Проект Эдуарда Шифмана, награждённый губернаторской премией, сэкономит средства компаний

Работа Эдуарда Шифмана "Продвижение системы электронного документооборота "Контур.Диадок" вошла в список отмеченных губернаторской премией в сфере IT-технологий. Проект позволит сократить расходы компаний на документооборот, сообщил "ОГ" автор разработки.

- "Диадок" – это система электронного документооборота между компаниями, для подписания документов в программе используется электронная подпись, при этом не требуются дополнительные соглашения. Это сэкономит время и деньги компаний, так как передавать файлы через Интернет быстрее и удобнее. Сведения не нужно будет вносить вручную, что сократит количество ошибок, - рассказал "ОГ" Эдуард Шифман.