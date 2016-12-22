Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени отменён. Два россиянина отстранены от соревнований

В Австрии закончилось совещание международного союза биатлонистов. На заседании рассматривали допинг-дела 31 спортсмена из сборной России, которые оказались в докладе Макларена.

Этап Кубка мира в Тюмени, который должен был состояться весной 2017 года, отменён. Два спортсмена сборной России отстранены от гонок, их имена не называются.