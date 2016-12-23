Губернатор обратился к уральцам по случаю Дня Устава Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня Устава Свердловской области, отмечаемого 23 декабря.

Напомним, свердловчане приняли Устав своего региона одними и первых в стране - в 1994 году. Через 16 лет - в 2010 году - утвердили новую редакцию этого важнейшего документа.

- Устав Свердловской области - это реально работающий, подвижный механизм регулирования всех сфер деятельности в регионе, реагирующий на изменения в жизни страны, новации федерального законодательства, адаптирующийся к этим изменениям, определяющий пути развития многонациональной Свердловской области как территории гражданского мира и согласия, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

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