Екатеринбургский гитарист Ромарио выступит на шоу "Вечерний Ургант"

Сегодня, 23 декабря, музыкальная группа "Ромарио", образованная екатеринбургским гитаристом Романом Луговых, выступит на телепередаче "Вечерний Ургант" с новой песней "Без варежек" в 23:30. Об этом солисты группы сообщили на своей официальной странице в социальных сетях.

Российский певец Валерий Сюткин и группа "Ромарио" записали новую рок-песню "Без варежек". Сегодня они исполнят её на "Первом канале" со струнным квартетом "Аристократ".

Справка "ОГ"