Свердловчан ждут тёплые выходные

В воскресенье днём на Среднем Урале потеплеет до -6 °С, пройдёт небольшой снег, сообщает Уральский гидрометцентр.

Ночь с пятницы на субботу будет прохладной, до -15...-18 °С. Днём 24 декабря столбик термометра повысится до -7...-9 °С ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 3-4 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до -12 °С. Днём 25 декабря возможны облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 3 м/с.