Сегодня Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию

Сегодня в 14 часов по местному времени Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию.

В прямом эфире её покажут "Первый канал", "Россия 1" и "Россия 24". В Центре международной торговли, где она пройдёт, соберётся около полутора тысяч журналистов. Как рассказал "Первому каналу" пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, предполагается, что акцент будет сделан на внутренней повестке: экономике, социальной сфере, развитии Вооружённых сил.