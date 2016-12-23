Следователи ходатайствовали о домашнем аресте Александра Новикова

В пятницу, 23 декабря, в 14:00 Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следственных органов о домашнем аресте известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Как сообщили представители Свердловского облсуда, бард обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

- В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения барду Александру Новикову в виде домашнего ареста, - сообщили в Областном суде. - Новиков обвиняется в совершении мошенничестве в особо крупном размере путём обмана доверия пайщиков жилищного комплекса "Бухта-Квинс". Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

Накануне Александр Новиков анонсировал пресс-конференцию, на которой собирался рассказать журналистам о своей точке зрения на ситуацию, однако после допроса у следователей отказался от общения с прессой.