Губернатор поздравил уральцев с Ханукой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил приверженцев иудаизма с национальным религиозным праздником Ханука, отмечаемым 24 декабря.

Как напомнил глава региона, сегодня на Среднем Урале действуют свыше 100 национально-культурных объединений и боле 760 религиозных организаций, успешно работет Консультативный совет по делам национальностей.